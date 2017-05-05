Будущие муравьиные королевы заявляют о себе ещё личинками
5 мая 2017, 17:00
Социальная жизнь муравьёв удивительна.
Колония муравьёв – это отлаженный механизм, работа которого завораживает. Уже пятьдесят лет люди изучают, как муравьи пользуются феромонами для общения друг с другом. Но всё, что до сих пор удалось разузнать, касается, в основном, взрослых насекомых, пишет Вести.ру.
Новое исследование биологов Университета Северной Каролины, возглавляемое Клинтом Пеником (Clint Penick), обнаружило, что навыки химической коммуникации у личинок муравьёв также могут серьёзно влиять на поведение колонии в целом.
Наблюдения велись за индийскими прыгающими муравьями (Harpegnathos saltator). Каждый год в период первых летних дождей в колонии выводятся молодые матки – будущие королевы. После достижения зрелости они покидают свой дом, чтобы встретиться с самцами и основать новые колонии.
Но, чтобы ход событий не нарушался, нужен тщательный контроль. В данном случае речь идёт о системе химических сигналов, а именно выделении феромонов подрастающим поколением. Учёные проанализировали восковой слой на внешней оболочке или, так называемой, кутикуле личинок. При этом они отбирали как крупных особей, которые с большой вероятностью разовьются в маток, так и мелких – будущих рядовых.
Оказалось, что если личинка претендует на звание королевы, она выделяет вещества, отличные от предшественников рабочих муравьёв. Как только особый сигнал получен взрослые особи начинают заботиться о будущих матках подобающе тщательно, в частности, обеспечивают их лучшим питанием.
Для подтверждения роли феромонов в определении поведения муравьёв, авторы работы обработали выделенными из кутикулы будущих маток веществами их рядовых сородичей. Эффект не заставил себя ждать. Насекомые принимались соответственно заботиться о самозванцах, невзирая на их существенно меньший размер.
Но не всем "принцессам" суждено превратиться в королев. Как сообщается в пресс-релизе исследования, если личинка выделяет соответствующие феромоны несвоевременно, то есть в другое время года, это становится проблемой, поскольку она будет напрасно изводить ценные запасы колонии. Рабочие муравьи кусают такую выскочку. От полученного стресса личинка уже не может развиться в матку и превращается в рабочего муравья.
Социальная жизнь муравьёв удивительна. Известно, что некоторые из них достигли больших успехов в ведении сельского хозяйства, другие приспособились сосуществовать с другим видом.
Фото Clint Penick
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857524-3ab2bc816384451bb810ebb50cb4dae2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...