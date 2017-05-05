Будущие муравьиные королевы заявляют о себе ещё личинками

Колония муравьёв – это отлаженный механизм, работа которого завораживает. Уже пятьдесят лет люди изучают, как муравьи пользуются феромонами для общения друг с другом. Но всё, что до сих пор удалось разузнать, касается, в основном, взрослых насекомых , пишет , пишет Вести.ру





Новое исследование биологов Университета Северной Каролины, возглавляемое Клинтом Пеником (Clint Penick), обнаружило, что навыки химической коммуникации у личинок муравьёв также могут серьёзно влиять на поведение колонии в целом.





Наблюдения велись за индийскими прыгающими муравьями (Harpegnathos saltator). Каждый год в период первых летних дождей в колонии выводятся молодые матки – будущие королевы. После достижения зрелости они покидают свой дом, чтобы встретиться с самцами и основать новые колонии.





Но, чтобы ход событий не нарушался, нужен тщательный контроль. В данном случае речь идёт о системе химических сигналов, а именно выделении феромонов подрастающим поколением. Учёные проанализировали восковой слой на внешней оболочке или, так называемой, кутикуле личинок. При этом они отбирали как крупных особей, которые с большой вероятностью разовьются в маток, так и мелких – будущих рядовых.





Оказалось, что если личинка претендует на звание королевы, она выделяет вещества, отличные от предшественников рабочих муравьёв. Как только особый сигнал получен взрослые особи начинают заботиться о будущих матках подобающе тщательно, в частности, обеспечивают их лучшим питанием.





Для подтверждения роли феромонов в определении поведения муравьёв, авторы работы обработали выделенными из кутикулы будущих маток веществами их рядовых сородичей. Эффект не заставил себя ждать. Насекомые принимались соответственно заботиться о самозванцах, невзирая на их существенно меньший размер.





Но не всем "принцессам" суждено превратиться в королев. Как сообщается в пресс-релизе исследования, если личинка выделяет соответствующие феромоны несвоевременно, то есть в другое время года, это становится проблемой, поскольку она будет напрасно изводить ценные запасы колонии. Рабочие муравьи кусают такую выскочку. От полученного стресса личинка уже не может развиться в матку и превращается в рабочего муравья.





Социальная жизнь муравьёв удивительна. Известно, что некоторые из них достигли больших успехов в ведении сельского хозяйства, другие приспособились сосуществовать с другим видом.



