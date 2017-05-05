Аким Карагандинской области провел прием ветеранов Великой Отечественной войны
5 мая 2017, 17:00
Участники приема поделились своими воспоминаниями. Выступили Почетный гражданин г. Караганды Камали Дуйсембеков, председатель Совета ветеранов г. Сатпаева Шермухамбет Байбосынов.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов провел прием ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Гостями торжества стали 30 человек, приехавших из городов и районов области, передает пресс-служба акима области.
Ветеранов встречали под музыку военного духового оркестра. Воспитанники республиканской военной школы им. Т. Бигельдинова образовали почетный караул. В холле организовали выставку музейных экспонатов и военного оборудования.
Глава региона Ерлан Кошанов напомнил слова Главы государства Нурсултана Назарбаева из Послания народу Казахстана: «Быть патриотом своей Родины – это значит носить Казахстан в своем сердце». В нашей стране большую роль играет ветеранское движение, старшее поколение воспитывает молодежь в духе патриотизма, подчеркнул он.
«Как сказал Президент – в успехах сегодняшнего Казахстана есть большая заслуга ветеранов войны и труда. Без этой Победы и жертвенности не состоялась бы независимость нашей страны. Вы своей непростой судьбой, своими делами во благо Родины учите нас терпению, стойкости в преодолении трудностей, вселяете оптимизм и веру в большое будущее. Именно поэтому каждая встреча с вами – это важное событие для нас. Ваши подвиги во имя мира бессмертны, а память о героизме священна», - обратился к ветеранам Ерлан Кошанов.
Герои военных лет уходят, с каждым годом их становится все меньше. День Победы 2010 года в Карагандинской области встречали 1110 участников Великой Отечественной войны. До 70-летней годовщины дожили 340 фронтовиков, а сегодня их осталось 184. В праздничном зале вспомнили известных карагандинских ветеранов, ушедших из жизни.
Участники приема поделились своими воспоминаниями. Выступили Почетный гражданин г. Караганды Камали Дуйсембеков, председатель Совета ветеранов г. Сатпаева Шермухамбет Байбосынов.
В праздничном концерте для ветеранов выступили профессиональные артисты и детские коллективы художественной самодеятельности. Прозвучали любимые песни военных лет. Всем участникам приема вручили денежные подарки.
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