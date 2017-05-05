"Я женщина, как исправить ошибку": астанчанка пожаловалась на путаницу в ИИН
5 мая 2017, 17:12
Из-за ошибки ИИН женщине даже посоветовали поменять пол.
Жительница Астаны Майра Мырзагали пожаловалась в соцсети на ошибку в ИИН. Из-за этой ошибки женщина превратилась в мужчину. Об этом она с возмущением написала в общедоступной группе в Facebook "Астана - Что? Где? Когда?", передает Zakon.kz
"Подскажите пожалуйста, можно ли поменять неправильный ИИН ? У меня по ИИНу - мужской пол выходит каждый раз , и всегда с этим проблемы в банках, в ЦОНе , везде !!! Я женщина, как исправить ошибку Министерства юстиции, который выдавал мне ошибочный ИИН?", - написала отчаявшаяся женщина.
Комментаторы посоветовали обратиться в районную налоговую службу, а один вполне себе серьезный мужчина даже написал, что проще поменять пол.
По информации Sputnik - Kазахстан, в Центре обслуживания населения сообщили, что сталкиваются с подобными ошибками ежедневно.
"У нас довольно много обращений по данному вопросу. У кого-то неверно указан год рождения, у кого-то пол. Вообще, проблем с банком или Обязательным социальным медстрахованием (ИИН будет являться "страховым полисом" гражданина РК — прим.авт.) возникнуть не должно, потому что каждый ИИН уникален, идентифицирует каждого гражданина и не повторяется, но в случае, если это вызывает неудобства, необходимо обратиться в органы миграционной полиции через ЦОН, желательно по месту прописки", — сообщил консультант ЦОНа корреспонденту Sputnik Казахстан. Процесс замены ИИН бесплатный, однако может занять много времени. Также миграционная полиция может направить гражданина в налоговую, однако все заявления принимаются непосредственно через ЦОН.
Фото: Millioner.kz
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