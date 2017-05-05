"Я женщина, как исправить ошибку": астанчанка пожаловалась на путаницу в ИИН

Жительница Астаны Майра Мырзагали пожаловалась в соцсети на ошибку в ИИН. Из-за этой ошибки женщина превратилась в мужчину. Об этом она с возмущением написала в общедоступной группе в Facebook "Астана - Что? Где? Когда? , передает Zakon.kz





"Подскажите пожалуйста, можно ли поменять неправильный ИИН ? У меня по ИИНу - мужской пол выходит каждый раз , и всегда с этим проблемы в банках, в ЦОНе , везде !!! Я женщина, как исправить ошибку Министерства юстиции, который выдавал мне ошибочный ИИН?", - написала отчаявшаяся женщина.









Комментаторы посоветовали обратиться в районную налоговую службу, а один вполне себе серьезный мужчина даже написал, что проще поменять пол.





По информации Sputnik - Kазахстан , в Центре обслуживания населения сообщили, что сталкиваются с подобными ошибками ежедневно.