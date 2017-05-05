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СМИ: Глава Еврокомиссии пришел пьяным на саммит в Женеве

5 мая 2017, 17:16

Политик постоянно врезался в людей и мебель.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Саммит был посвящен урегулированию кипрской проблемы: с 1974 года страна разделена на греческую и турецкую части, пишет таблоид со ссылкой на свои источники.

По информации издания, политик постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.

"Было ясно, что Юнкер очень хорошо "набрался", — заявил источник газеты.

Председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.


Фото: ria.ru

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