В Астане во время прогулки в парке воспитатели детсада потеряли малыша

Неравнодушные люди нашли ребенка и все закончилось благополучно.

В Астане воспитатели одного из детских садов потеряли ребенка, сообщает сообщает Zakon.kz





Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала жительница Астаны.





"Ребенка во время прогулки в парке Жеруйык потеряли воспитатели одного из детских садов города. В интересах детского сада и родителей ребенка не буду называть какой сад ( Думаю это их личное право и дело).

Женщина прохожая, которая нашла ребенка, отвела его в ближайший сад " Керемет " и оставила его там, видимо торопилась она. Благодаря заведующей сада и коллективу, которые стали искать родителей, успокаивать ребенка, вызвали полицию, нашли и детский сад , который потерял ребенка...", - рассказала Лейла Купенова.