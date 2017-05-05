В Астане во время прогулки в парке воспитатели детсада потеряли малыша
5 мая 2017, 17:22
Неравнодушные люди нашли ребенка и все закончилось благополучно.
В Астане воспитатели одного из детских садов потеряли ребенка, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала жительница Астаны.
"Ребенка во время прогулки в парке Жеруйык потеряли воспитатели одного из детских садов города. В интересах детского сада и родителей ребенка не буду называть какой сад ( Думаю это их личное право и дело).
Женщина прохожая, которая нашла ребенка, отвела его в ближайший сад " Керемет " и оставила его там, видимо торопилась она. Благодаря заведующей сада и коллективу, которые стали искать родителей, успокаивать ребенка, вызвали полицию, нашли и детский сад , который потерял ребенка...", - рассказала Лейла Купенова.
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