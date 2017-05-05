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Появились жуткие фотографии столкновения фуры и бензовоза на трассе в Костанайской области

5 мая 2017, 17:23

ДТП случилось сегодня днём на рудненской трассе.

Бензовоз столкнулся с фурой на трассе в Костанайской области, сообщает Alau.kz.





Как сообщили очевидцы, ДТП случилось сегодня днём на рудненской трассе.





"Столкнулись бензовоз и фура, которая перевозила краску. В результате происшествия фура перевернулась", - рассказал очевидец.


Фото очевидцев


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