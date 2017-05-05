Открыт новый рейс «Кокшетау-Шымкент»

Сегодня состоялся запуск нового рейса «Кокшетау-Шымкент». Первым рейсом в аэропорт города Шымкент прибыла группа во главе с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, передает пресс-служба акима ЮКО.





Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, встретив делегацию, отметил, что открытие нового авианаправления будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений двух областей и интенсивному развитию сферы туризма.









«Воздушный мост соединил север и юг страны. С сегодняшнего дня, с частотой 2 раза в неделю, в пятницу и в воскресенье будут выполняться авиарейсы по направлению «Шымкент-Кокшетау». Отмечу, что не только жители нашей страны, но зарубежные гости проявляют высокий интерес к зоне отдыха Боровое, которое является гордостью нашей страны. Отныне, жители области могут воспользоваться предоставленной возможностью и посетить Боровое», - сказал Ж.Туймебаев.









Кроме того, у туристов из Акмолинской области появилась возможность посетить туристические зоны Южно-Казахстанской области.









Тип самолета - канадский CRJ-200. Стоимость билета составляет 20 тысячи тенге. В целях активизации направления «Шымкент-Кокшетау», в местах массового посещения, в двух городах установлены рекламные носители.









В ходе поездки в Южно-Казахстанскую область делегация вместе с акиматом Южно-Казахстанской области провела переговоры по повышению двустороннего сотрудничества. В частности, акиматы Южно-Казахстанской и Акмолинской областей подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве.









Вместе с этим, в целях укрепления связей между городами Шымкент и Кокшетау, и установления сотрудничества между АО «НК СПК «Шымкент» и АО «НК СПК «Есіл», а также ТОО «ENKI» и Управлением строительства ЮКО заключены меморандумы. Соглашения направлены на финансовое развитие и укрепление сотрудничества между двумя городами. В частности, в рамках межрегиональной кооперации между АО «Көкшетау минералды су» и ТОО «Азамат» заключен меморандум на перевозку продукции на сумму 2 млрд. тенге.





Наряду с этим, делегация посетила несколько объектов Шымкента - «Фронт Офис», Центр обслуживания предпринимателей «Оңтүстік», АО «СПК Шымкент», и побывали в свободной экономической зоне «Оңтүстік».