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Юноша с лицом старика рассказал о том, что стало причиной его развода с молодой супругой

5 мая 2017, 17:31

Молодой человек страдает тяжёлой формой прогерии человека — синдром Хатчинсона-Гилфорда.

1 мая Нуржан Уркешбаев, страдающий преждевременным старением кожи, отметил свое 26-летие. В видео обращении в Instagram, Уркешбаев поздравил всех с Днём единства народа Казахстана и рассказал о не сложившейся семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

«Многие интересуются моим нынешним семейным положением. У нас возникли семейные разногласия с супругой, и на данный момент мы развелись. Но не будем печалиться. Пусть будет мир и спокойствие в нашей стране. Казахстан вперед!», - сказал Уркешбаев.


Напомним что Нуржан и Асемгуль сыграли свадьбу в августе 2015 года. На той пришли около 300 человек гостей. Также был приглашен ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, чьим гостем был Нуржан несколько лет назад, однако он не смог приехать.



Молодой человек страдает тяжёлой формой прогерии человека — синдром Хатчинсона-Гилфорда. Заболевание связано с молекулярными изменениями, которые характерны для нормального старения, такими как геномная нестабильность, уменьшение длины теломер и нарушение гомеостаза стволовых клеток. При синдромах прогерии ускоряется ряд патологических изменений, как правило, ускоряется процесс старения кожи.

Фото «Ак Жайык»,

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