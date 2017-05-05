На Пекин обрушилась песчаная буря, окрасив небо в ядовито-жёлтый цвет
5 мая 2017, 17:34
В городе объявлен синий уровень опасности, местным жителям рекомендуют оставаться дома.
В Пекине вторые сутки бушует песчаная буря со смогом, которая привела к снижению качества воздуха и ухудшению видимости в китайской столице, сообщает Life.ru со ссылкой на People's Daily.
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего, которые напугали многих пользователей Сети.
Власти объявили синий уровень опасности. Жителям советуют избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям — оставаться дома. По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.
В школах и детских садах приостановлены занятия. При выходе на открытый воздух люди должны надевать защитные маски. Буря пришла из соседней Монголии.
Shocking video shows #Beijing's sky turning murky yellow as huge sandstorm blows in pic.twitter.com/ijwV2QD2rr— People's Daily,China (@PDChina) 5 мая 2017 г.
Фото © Mi duke - Imaginechina/EAST NEWS
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