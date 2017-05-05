На Пекин обрушилась песчаная буря, окрасив небо в ядовито-жёлтый цвет

В Пекине вторые сутки бушует песчаная буря со смогом, которая привела к снижению качества воздуха и ухудшению видимости в китайской столице , сообщает , сообщает Life.ru со ссылкой на People's Daily.





Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего, которые напугали многих пользователей Сети.





Власти объявили синий уровень опасности. Жителям советуют избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям — оставаться дома. По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.





В школах и детских садах приостановлены занятия. При выходе на открытый воздух люди должны надевать защитные маски. Буря пришла из соседней Монголии.



Shocking video shows #Beijing's sky turning murky yellow as huge sandstorm blows in pic.twitter.com/ijwV2QD2rr — People's Daily,China (@PDChina) 5 мая 2017 г.