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На Пекин обрушилась песчаная буря, окрасив небо в ядовито-жёлтый цвет

5 мая 2017, 17:34

В городе объявлен синий уровень опасности, местным жителям рекомендуют оставаться дома.

В Пекине вторые сутки бушует песчаная буря со смогом, которая привела к снижению качества воздуха и ухудшению видимости в китайской столице, сообщает Life.ru со ссылкой на People's Daily.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего, которые напугали многих пользователей Сети.

Власти объявили синий уровень опасности. Жителям советуют избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям — оставаться дома. По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.

В школах и детских садах приостановлены занятия. При выходе на открытый воздух люди должны надевать защитные маски. Буря пришла из соседней Монголии.

Фото © Mi duke - Imaginechina/EAST NEWS

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