Турецкая газета VATAN опубликовала статью Президента Казахстана
5 мая 2017, 17:40
VATAN - ежедневная турецкая газета, ее тираж превышает 100 тыс. экземпляров.
Ежедневная газета VATAN перевела на турецкий язык и опубликовала статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает МИА «Казинформ».
Напомним, статья главы государства 12 апреля была впервые опубликована в «Казахстанской правде». «Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей», - пишет Нурсултан Назарбаев.
Отметим, VATAN - ежедневная турецкая газета, выходящая под эгидой Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Основана 2 сентября 2002 года. Тираж превышает 100 тыс. экземпляров.
Фото: azh.kz
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