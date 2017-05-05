Ученые выяснили, как будет выглядеть Галактика через пять миллионов лет

Астрономы, работающие с зондом-"звездочетом" GAIA, представили видеоролик о том, как наша Галактика будет выглядеть через пять миллионов лет , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Universe Today.





Европейский телескоп GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, "Гайя") был запущен 19 декабря 2013 года. Сейчас он находится в одной из пяти точек Лагранжа (гравитационного равновесия) системы Солнце-Земля — L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.





GAIA измерит координаты и скорости миллиарда звезд Галактики. Телескоп будет медленно вращаться и "осматривать" небо, свет будет фокусироваться одновременно в одной цифровой камере с разрешением в почти миллиард пикселей. В результате он сможет наблюдать каждую из звезд примерно 70 раз за пять лет.





Ранее ученые, наблюдающие за GAIA, опубликовали первые результаты его работы, в том числе и точные координаты и скорости движения нескольких миллионов "двойников" Солнца. Эти данные позволили астрономам впервые проследить за тем, какой станет Галактика в результате "миграций" звезд, рождения новых светил в "звездных яслях" и других космических процессов.





Используя эти расчеты, астрономы ЕКА подготовили видеоролик "эволюции" облика Галактики, на котором можно увидеть, как изменится положение, яркость и другие свойства примерно двух миллионов светил в ближайшие пять миллионов лет.





К примеру, пояс Ориона, один из самых активных регионов звездообразования, заметно потускнеет, так как исчерпает запасы "звездных стройматериалов", а один из самых ярких его обитателей, звезда-гигант Бетельгейзе, покинет пределы созвездия.





Положение многих других ярких "семейств" звезд, таких как Плеяды или скопление Альфа Персея, заметно изменится, они "переедут" из одной части снимков GAIA на противоположную половину. Можно с уверенностью говорить о том, что человечество, если оно доживет до того времени, будет смотреть на совершенно "чужое" ночное небо.



