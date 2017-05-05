Альжанов и Левит вышли в финал чемпионата Азии в Ташкенте

Казахстанские боксеры Ерик Альжанов и Василий Левит вышли в финал чемпионата Азии в Ташкенте, сообщает сообщает Zakon.kz.





В полуфинале Ерик Альжанов в первом раунде одержал победу над туркменским боксером Нурягды Нурыадиевым, Левит досрочно победил сирийского боксера Алаа Елдина Госсуна.





"Даже один раунд не провел. Судья остановил бой. Хотелось поработать. Соперник неудобный, действовал коряво. Любой человек хочет выиграть бой любой ценой. Конечно, хотелось подольше побоксировать. По ходу турнира набираю форму. Завтра предстоит тяжелый бой в финале", - рассказал Левит в интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса.





фото - Данияр Майлыбаев



