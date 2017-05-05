К 9 мая ветераны ВОВ в Атырауской области получат по 150 тысяч тенге

Ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам ВОВ, а также вдовам погибших во время войны солдат и ветеранам войны в Афганистане ежемесячно выплачивается по 15 тысяч тенге на оплату коммунальных платежей.

В Атырауской области насчитывается 43 ветерана великой отечественной войны из них 17 участников и 26 инвалидов. За счет областного бюджета каждому из них к празднику дня Победы будет выделена одноразовая социальная помощь в размере 100 тысяч тенге, также помимо этого каждый ветеран получит 50 тысяч тенге от спонсоров, передает пресс-служба акима области.





Ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам ВОВ, а также вдовам погибших во время войны солдат и ветеранам войны в Афганистане ежемесячно выплачивается по 15 тысяч тенге на оплату коммунальных платежей.





- Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны выдаются бесплатные путевки санаторно-курортного лечения, продуктовые сертификаты и организуются праздничные обеды, в том числе и за счет спонсоров, - рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ по Атырауской области Еркин Шпанов. – 9 мая в Атырау в парке «Победы» и в районах области будет организовано возложение цветов к вечному огню и праздничный обед для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны.









По словам Еркина Шпанова, частные компании довольно часто оказывают спонсорскую помощь и берут шефство над ветеранами, что довольно сильно облегчает их быт.





В ТОО «Спецавтобаза», предприятии занимающемся санитарной очисткой города, в преддверии 9 мая выдали денежную помощь и подарки трем ветеранам тыла, ранее работавшим на этом предприятии. Для них была организована экскурсия по предприятию и накрыт праздничный дастархан.





- Мы стараемся оказывать помощь нашим ветеранам, поздравляем их со всеми праздниками, - рассказал директор ТОО «Спецавтобаза» Самат Турниязов. – Они в свою очередь оказывают нам помощь своими советами в организации работы, у них есть большой опыт который глупо не использовать.





К слову всем тыловикам в Атырауской области ежемесячно за счет месячного бюджета выделяется 10 тысяч тенге в счет погашения счетов за коммунальные услуги.