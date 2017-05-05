Назначен руководитель аппарата ЦИК РК

Распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии РК руководителем аппарата ЦИК РК назначен Бахтияр Камалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Б.Камалов родился 10 сентября 1957 года. Имеет три высших образования по специальностям филолог, экономист и юрист. Свою трудовую деятельность начал в 1980 году учителем в школе.

Занимал должности ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних Алматинского облисполкома, заведующего организационным отделом Московского райисполкома, райкома партии.

Был заместителем начальника главного управления занятости, заместителем председателя департамента занятости Министерства труда Республики Казахстан, занимал руководящие должности в структуре Министерства экономики и торговли РК, был экспертом Главной контрольной инспекции при Президенте Республики Казахстан.

Работал начальником отдела организационного Управления Агентства РК по управлению земельными ресурсами, директором Департамента кадров Министерства юстиции РК, председателем Совета по этике Департамента по г. Алматы Министерства по делам государственной службы РК.

До назначения в ЦИК РК занимал должность председателя Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области.