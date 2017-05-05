По полмиллиона тенге подарили ветеранам ко Дню Победы в ВКО

В преддверии Дня Победы аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвященный 72-й годовщине Победы.

Аким области Даниал Ахметов поздравил участников войны с наступающим праздником.

– Для нас это огромное счастье учиться у вас, благодарить и оказывать вам поддержку. Мы в долгу перед вами за ваш бессмертный подвиг. Желаю здоровья, счастья. Берегите себя и своих близких, – обратился Даниал Ахметов к ветеранам.

Также глава региона побывал в гостях у ветеранов, вручил им подарки от Главы государства и передал благодарность от казахстанского народа за подвиг во имя свободы и мира.

– Мы очень благодарны всем за внимание, – сказала Раиса Павловна. – Спасибо нашему Президенту. Он очень хороший политик с сильным авторитетом в мире, мы гордимся им.

Напомним, что в преддверии праздника 326 ветерана Восточного Казахстана получили денежные подарки в размере 500 тысяч тенге.

В ближайшие дни Даниал Ахметов посетит город Семей и Кокпектинский район, чтобы лично поздравить ветеранов и примет участие в акции «Бессмертный полк».