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В Астане перекроют движение в районе площади

5 мая 2017, 18:40

Водителей просят для исключения заторов заранее выбирать оптимальный маршрут передвижения.

В Астане планируется временно ограничить движение по ряду улиц в течение ближайшей недели, сообщает Zakon.kz.

Так, с 22.00 часов 5 мая по 07.00 часов 6 мая в связи с проведением технических работ будет закрыто движение в районе площади «Қазақ Елі» от ул. Нажимеденова до ул. Байтурсынова.


Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 7.00 часов до 13.30 часов 7 мая будет закрыто движение на вышеуказанном участке и ограничено движение на следующих улицах города:

- от ст.40-я по ул.Байыркум, до мостовой развязки ул.Кошкарбаева;

- ул.Кошкарбаева от мостовой развязки до пр.Б.Момышулы;

- пр.Тауельсыздык от ул.Б.Майлина до ул.Нажимеденова (школа);

- ул.Ш.Калдаякова от моста М3 до пр.Тауельсыздык;

- ул.Нажмиденова от ул.Ш.Калдаякова до ул.Сарыколь;

- ул.Байтурсынова от ул.Кошкарбаева до ул.Сарыколь;

- ул.Кошкарбаева от пр.Б.Момышулы до ул.Сарыколь;

- пр.Б.Момышулы от ул.Сатпаева до ул.Дарабоз.

9 мая по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в период с 09.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение на участке прохождения пешей и механизированной колонны «Бессмертный полк» по ул.Тауелсыздык от ул.Калдаякова до ул.Пушкина.


Доступ жителей и гостей столицы на мероприятие будет ограничен. В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций необходимо заблаговременно выбрать наиболее оптимальный маршрут передвижения.


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