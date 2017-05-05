В Кызылорде задержали серийного вора на месте преступления

Ранее мужчина похитил велосипед из бани и карты памяти из сейфа.

В Кызылорде сотрудники УВД города Кызылорда задержали 50-летнего жителя города, который нанес ущерб на общую сумму 200 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

14 апреля в полицию поступило заявление о пропаже 25 тысяч тенге и трех карт памяти из сейфа частной организации в центре города. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый, проникнув в здание, спрятался ждал удобного момента, а затем забрал наличные деньги и карты памяти из сейфа.

Аналогичный факт кражи зарегистрирован 16 апреля. В этом случае вор, проникнув на территорию одной из бань, похитил велосипед марки «Урал». Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге.

Этот же мужчина 27 апреля дважды украл мобильные телефоны в общежитии колледжа у студентов. Каждый из украденных «Самсунгов» стоил по 50 тысяч тенге.

2 мая в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серийных краж чужого имущества полицейскими задержан подозреваемый 50-летний житель города при попытке кражи мобильного телефона «Нокия Х-1» в одном из магазинов в центре города.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор временного содержания УВД г.Кызылорда. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 188 ч.2 УК РК.