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В Жамбылской области состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

5 мая 2017, 19:07

Торжественно поздравил военнослужащих и защитников Отечества аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

Сегодня в городском Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Торжественно поздравил военнослужащих и защитников Отечества аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

- Наше молодое суверенное государство, все казахстанцы недавно широко отметили знаменательную дату новейшей истории страны – 25-летие Независимости. И вот в эти дни наш народ с великой гордостью чтит новое важное событие – 25-летие создания Вооруженных Сил Республики Казахстан. И, безусловно, этот юбилей придаёт нынешнему Дню защитника Отечества особую значимость. Этот праздник по праву является символом верности воинскому долгу, любви к Родине и готовности к защите Отечества, - подчеркнул глава региона.


Также было отмечено о внесении весомого вклада в укрепление обороноспособности страны и военнослужащих Регионального командования «Юг».

В рамках мероприятия Карим Кокрекбаев поблагодарил ветеранов войны и труда за право жить свободными на своей земле.


- Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Ваш подвиг - бессмертен, память о вашем героизме – священна для всех поколений нашего народа. Огромная вам благодарность и вечная память павшим воинам,- резюмировал глава региона.

По итогам торжественного собрания отличившимся военнослужащим и защитникам Отечества были вручены грамоты, Благодарственные письма и памятные подарки.


Мероприятие завершилось большим праздничным концертом.

Затем Карим Кокрекбаев отправился к памятнику Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова и принял участие в церемонии возложения цветов.



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