В Акмолинской области продано 23 тысячи билетов на специализированную выставку «ЭКСПО-2017». Об этом рассказал руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов на заседании в визит-центре ТОО «Бурабай Даму», передает Региональная служба коммуникаций.

Лидерами по продаже билетов в регионе на данный момент являются Жаркаинский, Ерейментауский районы. В городе Степногорск реализовано три тысячи билетов на общую сумму 13,2 млн. тенге. По словам Шынарбека Батырханова такой успех связан с динамичным привлечением спонсоров. Менее активны продажи в Буландинском, Атбасарском, Сандыктауском, Егиндыкольском районах Акмолинской области. Шынарбек Беркутбаевич обратился к акимам районов с рекомендацией усилить информационно-разъяснительную работу среди населения на местах. «Ведите активный диалог с вашими хозяйствующими субъектами, донесите до населения всю масштабность специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Это большое событие в этом году для нашей страны, а значит и для нас. У каждого жителя Казахстана должен быть интерес и желание посетить такое масштабное мероприятие» - сказал глава управления туризма Акмолинской области.

Аким Бурабайского района Тулеген Ташмагамбетов в своем выступлении рассказал, что «Жемчужину Казахстана» предположительно посетят 1 млн 800 тысяч туристов. В районе насчитывается 154 объекта для размещения гостей: гостиницы, гостиничные домики, туристические базы, санаторно-курортные дома. Все они сегодня готовятся к достойной встрече туристов.