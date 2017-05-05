Спасших детей от столкновения с грузовиком павлодарских полицейских представили к государственным наградам

Мурату Нурсеитову вручили орден «Айбын» III степени, а Баянбеку Жунусову – медаль «Ерлігі үшін», передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Награды полицейским вручил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

- Мы гордимся нашими полицейскими, они - настоящие защитники, которые охраняют права и порядок, - заявил глава региона. – Хорошо, что сегодня наши герои живы и здоровы. Хочу поздравить весь личный состав департамента внутренних дел Павлодарской области с наступающим Днем защитника Отечества. Всего вам наилучшего!





Мурат Нурсеитов, который все еще полностью не восстановился после ДТП трехмесячной давности, поблагодарил за высокую оценку поступка стражей порядка.

- Сегодня можно услышать негатив комментарии в отношении сотрудников полиции, - заявил он. - Иногда они оправданы, и за это мне и моим коллегам очень обидно. Но я уверен, что в органах внутренних дел добросовестные сотрудники. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы уверяю, что павлодарские полицейские будут стойко служить своей родине!





Напомним, трагедия едва не произошла на трассе «Павлодар-Астана» недалеко от поселка Калкаман. Двое сотрудников ОВД Баянаульского района на служебной «Ладе» сопровождали в областной центр автобус, в котором находились 18 детей и 4 педагога. Увидев КамАЗ, несущийся по встречной полосе, Мурат Нурсеитов развернул служебную машину поперек дороги, приняв удар на себя. Благодаря героическому поступку полицейских дети не пострадали. Мурат Нурсеитов с многочисленными травмами был госпитализирован, его напарник Баянбек Жунусов от госпитализации отказался.

Адиль Аскеров, фото Валерия Бугаева