Российский муфтий: шествия "Бессмертного полка" не противоречат нормам ислама

Ранее государственное национальное агентство "Ховар" распространило заявление, в котором говорилось, что "Бессмертный полк" не значится в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане.

Шествия "Бессмертного полка" ни в коей мере не противоречат нормам ислама, заявил РИА Новости председатель Международной исламской миссии, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев, комментируя информацию о запрете акции в Душанбе.

Ранее государственное национальное агентство "Ховар" распространило заявление, в котором говорилось, что "Бессмертный полк" не значится в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Невозможность шествия, в частности, объяснялась тем, что исламские традиции запрещают выходить на улицу с портретами погибших.

"Нет, это (утверждение агентства — ред.) не соответствует действительности. Потому что это не объект поклонения", — сказал Пшихачев.

Он пояснил, что речь о нарушениях исламских норм могла бы идти, если бы человек превратил какое-то изображение в объект поклонения, забывая о Всевышнем.

"А здесь — это воспоминание, память, и здесь каких-то запретов, противоречий с нормами ислама я не вижу", — сказал религиозный деятель.

"Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников-фронтовиков. В этом году акция пройдет уже в десятый раз. Прошлогодний "Бессмертный полк" прошел в 50 странах, в России в нем приняли участие около 24 миллионов человек.

Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков