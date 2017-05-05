Роль общественных и научных организаций

в правовом мониторинге

Правовой мониторинг является важным институтом государственной правовой политики, основы которого закреплены в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 24 августа 2009 года № 858 (далее - Концепция).

Из анализа Концепции вытекает, что правовой мониторинг предполагает мониторинг, как действующего законодательства и правоприменительной практики, так и правотворческой деятельности, а также тенденций развития отраслей права и правовых систем, что позволяет рассматривать правовой мониторинг как обязательное звено механизма реализации правотворческой политики.

Концепция прямо устанавливает, что «особое внимание следует уделить прогнозно-аналитическому обеспечению правотворческой деятельности, которая будет основываться на постоянном мониторинге тенденций развития отраслей права и правовых систем, анализе практики применения нормативных правовых актов».

Оценивая современное состояние правового мониторинга в Республике Казахстан, приходится констатировать, что действующий механизм и его результаты решают только ту задачу, которая позволяет «анализировать и корректировать качество» нормативных правовых актов, принятых тем или иным правотворческим органом в соответствии с предоставленной правотворческой компетенцией.

На сегодняшний день, каждое отраслевое министерство проводит мониторинг, соответствующий сферам их деятельности и интересам. Так, в программных документах, имеющих юридическую силу, напрямую содержатся положения о принятии конкретных законов, о совершенствовании законодательства в рассматриваемой сфере, о проведении тематического (функционального) мониторинга, объектом которого могут выступать конкретные задачи реализации социально-экономического развития, оценка эффективности деятельности органов власти и др.

Между тем ежегодные итоги правового мониторинга показывают, что уровень его проведения мониторинга госорганами не отвечает целям и задачам, поставленным в Концепции. Действующая система правового мониторинга носит нередко формальный характер, а предоставляемая госорганами информация не отражает достоверное состояние законодательства и правоприменительной практики.

В целях повышения эффективности законодательных актов, соответствующих потребностям общественного развития и современным реалиям, а также проведения качественного правового мониторинга действующего законодательства актуальным представляется вопрос работы по привлечению к проведению правового мониторинга общественных, научных организаций и граждан. Данный механизм предусмотрен пунктом 3 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» (далее - Закон) в соответствии с которым государственные органы имеют право привлекать общественные и научные организации, граждан к осуществлению мониторинга правоприменительной практики.

В этой связи, в настоящее время ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» проводит работу по привлечению общественных, научных организаций и вузов к правовому мониторингу. Так, в рамках правового мониторинга Институт ежегодно на плановой основе проводит анализ законодательства в различных сферах деятельности путем выявления, противоречащих законодательству Республики Казахстан, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права на предмет его совершенствования.

14 апреля 2017 года в целях повышения эффективности данной работы Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Институтом законодательства проведено совещание с участием представителей общественных, научных организаций, вузов, ученых-юристов и практиков. В ходе состоявшейся дискуссии были обсуждены проблемы, связанные с применением действующего законодательства Республики Казахстан, с которыми сталкиваются не только государственные органы, но и граждане, юридические лица.

По итогам мероприятия участники встречи решили в дальнейшем на ежеквартальной основе проводить совместные встречи, а также семинары, посвященные вопросам проведения правового мониторинга и совершенствования действующего законодательства.

Следующее мероприятие предложено провести в июне текущего года.

В этой связи просим представителей заинтересованных общественных, научных организаций и вузов принять активное участие в совместном обсуждении проблемных вопросов действующего законодательства и результатов правового мониторинга. Также отмечаем о возможности направления своих замечаний и предложений по проблемам действующего законодательства и практике его применения выявленных в результате мониторинга в Институт законодательства.

Регистрации участников семинара и сбор результатов правового мониторинга проводится по телефонам:74-14-85, 74-14-87 либо по электронному адресу: na.omarova@adilet.gov.kz.

Центр правового мониторинга

ГУ «Институт законодательства

Республики Казахстан»