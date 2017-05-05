Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта

Главой государства подписаны поправки в законодательство по вопросам транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» направлен на улучшение системы контроля на водном, автомобильном, железнодорожном и городском рельсовом транспорте, усиление охраны морской среды и повышение безопасности мореплавания, а также на развитие казахстанского сухогрузного флота.

Текст Закона публикуется в печати.