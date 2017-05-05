Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам культуры
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Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписаны поправки в законодательство по вопросам культуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», направленного на совершенствование законодательства в сфере культуры, охрану историко-культурного наследия, развитие театрального искусства, библиотечного и музейного дела" публикуется в печати.
Фото РИА Новости
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