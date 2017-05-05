Казахстан ратифицировал соглашение с Сербией о международном автосообщении
Текст Закона публикуется в печати.
Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении», - говорится в тексте. Текст Закона публикуется в печати.
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