Казахстан ратифицировал соглашение с Сербией о международном автосообщении

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении», - говорится в тексте. Текст Закона публикуется в печати.