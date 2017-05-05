Директор фабрики «Казахмыс» обворовал предприятие

Признан виновным, но освобожден от отбывания наказания директор Карагайлинской обогатительной фабрики ТОО «Корпорация «Казахмыс», совершивший хищение деревянных клиньев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Каркаралинского районного суда Карагандинской области, директор фабрики похитил деревянные клинья, состоявшие на балансе фабрики. Директора-расхитителя разоблачили в ходе ревизионной проверки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 189 часть 2 УК «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».

«Материальный ущерб, причиненный фабрике, составил 1 миллион 18 тысяч 178 тенге. Подсудимый полностью возместил ущерб предприятию. Соответственно, гражданский иск по уголовному делу не заявлялся. Подсудимый признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы», - сообщили в пресс-службе Каркаралинского районного суда.

Отбывать наказание бывшему директору не придется, поскольку в отношении него применена норма закона «Об амнистии...» «В силу статьи 2 закона «Об амнистии в связи двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» бывший директор освобожден от отбывания наказания», - сообщает районный суд.