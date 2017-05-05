В Актюбинской области водитель нефтевоза сгорел вместе с машиной
Автомобиль принадлежал частным лицам.
В Актюбинской области сгорел водитель автомобиля «КамАЗ», груженного нефтью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вблизи села Копа Байганинского района Актюбинской области автомашина «КамАЗ» съехала в кювет, опрокинулась и загорелась. Водитель сгорел заживо.
«Зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, случившееся в 3 километрах от села Копа. 52-летний водитель не справился с управлением «КамАЗ»-ом. Автомашина перевернулась, загорелась кабина. В результате водитель скончался на месте», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы областного ДВД Нургуль Конакбаева
Отметим, что по данному факту начато расследование. Водитель «КамАЗ»-а перевозил нефть ТОО «Сагыз Петролеум Компани». Услуги перевозки оказывает ИП «Жангереев». Автомобиль принадлежал частным лицам.
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