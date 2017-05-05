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Полицейские рассказали подробности ДТП с фурой и бензовозом в Костанайской области

5 мая 2017, 20:15

Пострадавшего водителя бензовоза доставили в больницу Костаная.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 мая в 13.30 вблизи поселка Семилетка Костанайского района. Об этом корреспонденту alau.kz сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

36-летний костанаец, управляя автомобилем «КАМАЗ», двигался в сторону Рудного. Он допустил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем «Рено». За рулем находился 56-летний житель Фёдоровского района. В результате аварии водитель «КАМАЗа» с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось сегодня днём на Рудненской трассе.



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