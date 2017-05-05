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Бишимбаеву продлили арест до 10 июня

5 мая 2017, 20:23

Экс-министр подозревается в хищении миллиарда тенге.

Арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года. Чиновник подозревается в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции заявили следующее: «Председатель Правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».


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