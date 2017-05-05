Четыре казахстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии-2017

Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на чемпионате Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.

В финал сумели пробиться четыре казахстанца: Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Финальные бои состоятся 6 и 7 мая.