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Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет

5 мая 2017, 22:12

Актер имеет российское гражданство.

Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет, пишет Лента.ру

Решение принято на основе действий артиста, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. О чем именно идет речь, в сообщении СБУ не уточняется.

В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.

В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года после проведенного референдума, на котором за такое решение проголосовало более 96 процентов жителей полуострова. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права.

Фото: Clive Mason / Getty Images


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