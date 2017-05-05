Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет
Актер имеет российское гражданство.
Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет, пишет Лента.ру
Решение принято на основе действий артиста, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. О чем именно идет речь, в сообщении СБУ не уточняется.
В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.
В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года после проведенного референдума, на котором за такое решение проголосовало более 96 процентов жителей полуострова. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права.
Фото: Clive Mason / Getty Images
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