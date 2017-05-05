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В Баку 14-летний школьник на Porsche Cayenne насмерть сбил мать двоих детей

5 мая 2017, 22:47

Находившийся за рулем Porsche Cayenne Агли Фараджов - сын предпринимателя Физули Фараджова, которому и принадлежит автомобиль.

В Баку автомобиль марки Porsche Cayenne, за рулем которого находился 14-летний житель столицы Агали Фараджов, насмерть сбил 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову. Об этом пишет 1news.az.

Как сообщили в Дорожной полиции Баку, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 263 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств») и 264 («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») УК АР, ведется следствие.

А.Фараджов не арестован, так как не достиг совершеннолетия.

Находившийся за рулем Porsche Cayenne Агли Фараджов - сын предпринимателя Физули Фараджова, которому и принадлежит автомобиль.

Ф.Фараджов в интервью unikal.org прокомментировал ДТП, сказав, что его сыну 14 лет: «Возбуждено уголовное дело, его привлекли к ответственности, в настоящее время ведется расследование. Все будет по букве закона».

Отвечая на вопрос, арестовали ли его сына, бизнесмен сказал: «Разве можно арестовать 14-летнего ребенка? Вы что такое пишете?», а на вопрос: «Как вы доверили автомобиль 14-летнему ребенку?», бизнесмен вообще отвечать не стал и выключил телефон…

Следствие по уголовному делу продолжается.



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