Дана Борисова рассказала о жестоком лечении в Таиланде от наркотиков

Дана Борисова рассказала о том, как проходит ее реабилитация от наркотической зависимости. В эфир «Пусть говорят» вышел второй выпуск, посвященный проблемам телеведущей. Борисова призналась, что ей очень тяжело, а в ее клинике очень жесткие условия.

Для начала Дану смутил ранний подъем в районе восьми часов утра. Затем она лишилась любимого гаджета и всех таблеток, которые сумела провезти через границу.

"У меня отобрали телефон. Это было очень жестоко, – пожаловалась Дана. – Я ничего не ем. Не могу физически ничего есть. Я слабая. У меня страшные фобии. Последние пару месяцев я боялась выходить из квартиры, садиться за руль".

На третий день пребывания в клинике в Таиланде Борисова сообщила, что у нее была ужасная ночь.

"Сегодня была кошмарная ночь, –рассказала телеведущая. – Я отказалась от почти всех своих препаратов, снотворных, которые привезла с собой, которые мне благосклонно разрешали использовать. Я бродила по домику, я всем надоедала, я стучалась в дверцы, были мысли с чемоданом уйти на улицу, но двери были заперты. Кто-то назвал меня невоздержанной особой, потому что я мешала спать. Хотела показать, что я не целиком подконтрольна здесь, что я осталась как личность, что меня надо воспринимать такой, ценить и уважать... Я до неприличия сидела на полу, на голом, подморозила себе хорошенько там всё. Но это целиком моя вина".

Дане помогает держаться единственная мысль – о дочери Полине. И еще Борисова мечтает реабилитироваться. "Я не конченый человек, я способна на большее", – заверила попавшая в беду блондинка.

"Многие верят в тебя. Я верю, у тебя все должно получиться! Береги себя, мы с тобой!" – поддержал подругу Андрей Малахов, два года молчавший о ситуации Борисовой в надежде, что она исправится.

Напомним, накануне в сети появилось видео, в котором блондинка, очень похожая на ведущую, позирует топлесс. При этом неизвестно, кто ведёт съёмку, и кто выложил видео. Есть предположение, что так телеведущей отомстил один из бывших возлюбленных звезды.

Напомним, мама Даны Екатерина Ивановна о проблемах дочери узнала от внучки, девятилетней Полины: «Девочка видит весь этот кошмар, звонит мне, рассказывает, что мама лежит в коридоре, что какие-то баночки подозрительные валяются. Когда в марте Полиночка поведала, что в кладовке нашла пузырек с белым порошком, мамину кредитку и свернутую в трубочку купюру, я срочно приехала из Судака в Москву. Охранник не хотел меня пускать на территорию дома. А ведь это он Дане спиртное носит, я знаю!»

Источник: КП