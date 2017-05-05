Одежду для жертв потопа в Актобе приходится вывозить на свалку

Актюбинцы отдавали пострадавшим старые грязные вещи. Благотворители отправили в город более 300 кг соли, а мяса – нет.

«На тебе, небоже, что нам негоже!» - по такому принципу оказывали помощь пострадавшим от наводнения многие казахстанцы. В том числе и актюбинцы. В пунктах приема одежды для жертв стихии вздыхают: «Половину собранных вещей пришлось вывезти на свалку. Они старые, грязные, некоторые рваные».

Оставшимися после отбора вещами, собранными в ТД «Turk Evi», снабдили 200 человек. В том числе выдали 4 паласа, 2 ковра, 10 корпе и столько же одеял. Перед выдачей их пришлось сдать в химчистку.

Принимать благотворительность некоторые актюбинцы тоже не умеют. Из-за одежды на складах устраивали потасовки. Были те, кто приезжал за вещами на машинах по 4 раза.

100 миллионов тенге собрал фонд «Колганат Актобе».

Более 50 миллионов из них пожертвовало предприятие из Мангистауской области.

Продуктов питания пострадавшим не хватает. Из-за чего жертвы стихии стали предъявлять претензии акимату.

- Продуктами, в основном, помогла Кызылорда, - рассказывает замакима Актобе Лаззат Уразбаева. - Они прислали 7 «КамАЗов». Там и мука – около 8,5 тонн, макароны, подсолнечное масло. Две «Газели» пришли из Актау – вещи и немного продуктов. Также помощь отправила Алматы – одна «Газель» с вещами. Но она еще не приехала. Должна сказать, что очень много прислали соли – 10 мешков по десять килограммов, еще 4 мешка по 25 кг, и еще 600 пачек. Актюбинцы оказывали помощь продуктами, когда пострадавшие жили в школах.

74 дома полностью разрушены.

Уразбаева во вторник объездила пункты приема благотворительности.

- Люди жаловались, что им не дают мяса. Но мяса и не завозили. Допустим, оставалось 4 пачки чая. А как мы можем этот чай 3 000 человек раздать? Всего 100 матрасов есть. Конечно, всем не хватит, - заключила замакима.

Из-за нехватки продуктов и других товаров акимат решил раздать их позже и только остро нуждающимся.

Для предотвращения снабжения вещами одних и тех же актюбинцев акимат решил выдать их председателям садоводческих коллективов, где проживает большая часть пострадавших. Председатели, в свою очередь, отдадут вещи под роспись.

3000 человек стали жертвами наводнения, в том числе более 700 семей.

На среду в фонде «Колганат Актобе» аккумулировали 100 миллионов тенге. Как будут раздавать деньги, власти пока не объяснили.

Известно, что по 30 тысяч тенге получили 311 семей. В акимат уже поступило 13 заявлений на получение денег для ремонта затопленных домов.

Источник: АктобеТаймс