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В Шымкенте осужденные перечисляют свою зарплату пострадавшим от паводков

5 мая 2017, 23:42

По большому счету, это один из немногих случаев в работе исправительных учреждений.

Осужденные учреждения Шымкента добровольно перечислили свою однодневную заработную плату пострадавшим в результате затопления жителям Актюбинской области, передает patrul.kz.

Последствия стихийного бедствия от паводковых вод, произошедшего в ряде областей республики, похоже не оставило никого равнодушным.

Судя по мониторингу СМИ, акцию милосердия сегодня проявляют различные организации, ведомства и многие граждане Казахстана.

К примеру, осужденные учреждения ИЧ-167/11 г. Шымкента добровольно вышли с инициативой к администрации учреждения с предложением оказать благотворительную помощь пострадавшим в результате затопления жителям Актюбинской области.

По большому счету, это один из немногих случаев в работе исправительных учреждений.


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