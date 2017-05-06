Исламхан признан лучшим футболистом КПЛ в апреле

Полузащитник алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан стал лучшим футболистом Премьер-Лиги в апреле, пишет Sports.kz.

Относительно же того, кто из футболистов команд-участниц турнира КПЛ-2017 был лучшим во время второго месяца весны, своим мнением поделились все главные тренеры играющих в Премьер-Лиге нашего чемпионата дружин и по одному футболисту от каждой из них. Исключением здесь стал «Атырау» — принявший не так давно команду нефтяников россиянин Сергей Павлов оказался пока еще не готов делать выбор, в связи с чем во внимание было принято мнение его помощника. Все респонденты называли трех лучших, по их мнению, игроков из числа участников соревнования. За первое место в ответе отмеченный футболист получал 3 очка, за второе — 2, за третье, соответственно, — 1.

Всего в анкетах были упомянуты имена 27 (в марте — 33...) игроков, защищающих цвета 10 (месяц назад было 9) клубов. По 6 из них выступают за «Кайрат» и «Астану», 4 футболиста были отмечены в составе «Ордабасы», по 3 — «Тобола» и «Иртыша», по 1 представляют «Акжайык», «Актобе», «Атырау», «Кайсар», «Шахтер». Не упоминались при определении лауреатов Казахстанской Премьер-Лиги по итогам апреля 2017 года представители «Тараза» и «Окжетпеса».

В результате лучшим футболистом второго месяца весны в КПЛ-2017 оказался признан 24-летний капитан «Кайрата» хавбек Бауыржан Исламхан. Что, впрочем, неудивительно — в апрельских поединках своей команды ее диспетчер и забивал (в матчах чемпионата — взятия ворот «Ордабасы», «Иртыша», «Акжайыка»), и раздавал голевые передачи. Отрыв полузащитника от ближайшего преследователя получился достаточно ощутимым.

Вторым по результатам опроса по итогам месяца стал 28-летний хавбек «Иртыша» Аслан Дарабаев. В апрельских поединках этот полузащитник отметился результативностью — оформил дубль в игре с «Таразом», забил «Кайрату». В целом, на данный момент кажется, что павлодарская команда и Аслан нашли друг друга.

На третье место вышел еще один игрок алматинской дружины — Исаэль, который совсем уже скоро отпразднует свой 28-й день рождения. Талантливый дриблер создавал в апреле немало проблем оборонительным порядкам соперников его команды и отметился взятием ворот «Шахтера». Одним забитым мячом бразилец ограничиваться не должен был, однако над реализацией создаваемых моментов ему еще работать и работать... Впрочем, для того, чтобы стать третьим в апреле, Исаэлю хватило и того, что он делает сейчас. Попутно бразилец оказался лучшим легионером КПЛ-2017 по итогам второго весеннего месяца.

Фото с сайта readfootball.com