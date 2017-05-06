Пропавшую в Сарыагаше девочку насильно удерживала молодая пара из Шымкента

Полицейские Аль-Фарабийского района Шымкента задержали молодую пару, которая, по словам родителей, удерживала девочку на съемной квартире.

В Шымкенте найдена пропавшая в Сарыагаше девочка-подросток, пишет «Отырар».

Полицейские Аль-Фарабийского района Шымкента задержали молодую пару, которая, по словам родителей, удерживала девочку на съемной квартире. А в этом время убитые горем родители несколько дней искали дочь в Сарыагашском районе ЮКО.

Задержание происходило в ночь с 4 на 5 мая.

«На пульт 102 поступило сообщение о том, что несовершеннолетнюю девочку пропавшую в Сарыагашском районе, держат на съемной квартире. Местной полицейской службой Шымкента в РОВД по Альфарабийскому району были доставлены двое подозреваемых и сама девушка. В настоящее время проводится досудебная проверка», — рассказал Сейтжомарт Сейтханов, начальник Аль-Фарабийского отдела полиции Шымкента.

В ходе выяснения обстоятельств удалось узнать что девочку родители разыскивают уже несколько дней, по словам отца, девочка ушла из дома и не вернулась.

«Я общалась с парнем в одной из социальных сетей, мне сказали, что если я приеду в Шымкент, мне дадут работу, вот я и приехала…» — рассказала девочка в присутствии родителей.