Американскую порноактрису во время съемок укусила акула
Хищник укусил 33-летнюю американку за лодыжку.
Порноактриса Молли Кавалли подверглась нападению акулы во время подводных съемок в штате Флорида, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.
По информации издания, хищник укусил 33-летнюю американку за лодыжку. Свидетели инцидента сумели вовремя вытащить женщину из воды. На поврежденную голень пришлось наложить более 20 швов.
Модель в Instagram поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, что "быстро поправляется" и "чувствует себя отлично".
Кавалли принимала участие в съемках рекламного ролика для порносайта. Планировалось, что специальная клетка защитит актрису от акул, однако расстояние между прутьями оказалось недостаточным для того, чтобы помешать хищнику добраться до "приманки".
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