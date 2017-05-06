6 мая в Казахстане местами пройдут дожди
6 мая 2017, 06:01
Погода без осадков ожидается на западе республики.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов почти на всей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на севере области возможен град, лишь на западе Казахстана погода без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.
Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 мс.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 22°, частично облачно.
В Астане днем 20°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Sputnik Казахстан.
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