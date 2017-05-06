Штаб Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке

По данным WikiLeaks, в штабе произошла утечка сотен тысяч электронных писем, фото и приложений.

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции, лидера республиканской партии «Вперед!», бывшего министра экономики страны Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке, передает передает РБК со ссылкой на Reuters.





Как отмечает агентство, пользователь под ником «EMLEAKS» выложил в открытый доступ в веб-приложении Pastebin, позволяющим анонимно загружать отрывки текста или исходного кода и делиться этими данными с другими пользователями, около 9 Гб документов по деятельности предвыборного штаба.





По информации организации Wikileaks, утечка данных произошла после взлома электронной почты предвыборного штаба. Так называемая #MacronLeaks содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, которыми обменивались в штабе в период до 24 апреля.





Организация отметила, что публикация этих данных не повлияет на исход второго тура президентских выборов, который состоится во Франции в воскресенье, 7 мая. В WikiLeaks подчеркнули, что новая утечка может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.





В штабе Эмманюэля Макрона факт взлома своих серверов подтвердили. Действия хакеров в политической организации осудили. «Партия «Вперед!» стала жертвой масштабного и скоординированного хакерского взлома этим вечером (5 мая), что привело к распространению в Сети различной внутренней информации», — приводит Reuters заявление пресс-службы партии.





Ранее, 25 апреля, Associated Press со ссылкой на источники в японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, а также главу ее отдела цифровых технологий Мунира Махджоуби сообщило, что сайт кандидата в президенты Франции Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам. По данным агентства, с декабря 2016 года это происходило как минимум 160 раз. Для организации взломов, уточнили в Trend Micro, хакеры создали подложный веб-сайт с целью хищения паролей работников штаба.​





В феврале секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Макрон подвергся хакерским атакам российских киберпреступников, после чего обвинил Россию во вмешательстве в избирательный процесс во Франции.



