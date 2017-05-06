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Протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу

6 мая 2017, 06:42

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nacional.

Как сообщается, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. Видео инцидента было распространено в социальной сети Twitter.


По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Фото: AFP 2017 / Juan Barreto.

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