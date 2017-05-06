Старейший чемпион Олимпийских игр из США умер в возрасте 98 лет
6 мая 2017, 07:15
Адольф Кифер завоевал золото Олимпийских игр 1936 года в плавании на спине.
Чемпион Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет, он был старейшим обладателем золотой олимпийской награды, родившимся в США. Об этом сообщает агентство Reuters, передает ТАСС.
Кифер умер в своем доме в штате Иллинойс за месяц до своего 99-летия.
Уроженец Чикаго стал чемпионом Игр-1936 в Берлине на дистанции 100 м на спине. На момент победы ему было 18 лет. В финале он показал результат 1 минута 5,9 секунды и установил новый рекорд Олимпиад, который продержался 20 лет.
В 1965 году Кифер был введен в Международный зал славы плавания, он работал в Совете по спорту при трех президентах США. После карьеры в спорте был инструктором на службе ВМФ США. Кифер - основатель компании по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды ("Adolph Kiefer & Co"), которая являлась поставщиком одежды национальной сборной США на нескольких Олимпиадах.
Фото: swimmingworldmagazine.com.
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