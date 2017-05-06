Ведущие ТВ-каналы США отказались показать рекламу об успехах Трампа

В видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

Ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и CNN отказались от трансляции рекламного ролика об успехах лидера США Дональда Трампа в первые 100 дней президентства. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник, передает РИА Новости.





По данным агентства, в видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".





"Очевидно, что для основных СМИ первая поправка (о гарантировании свободы слова — ред.) важна, лишь только когда она служит для их собственных политических взглядов", — цитирует агентство заявление жены сына президента США Эрика Трампа — Лары Трамп, которая также является консультантом администрации.





Как сообщается, в ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний. Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.



