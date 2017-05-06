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Ведущие ТВ-каналы США отказались показать рекламу об успехах Трампа

6 мая 2017, 07:42

В видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

Ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и CNN отказались от трансляции рекламного ролика об успехах лидера США Дональда Трампа в первые 100 дней президентства. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник, передает РИА Новости.

По данным агентства, в видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

"Очевидно, что для основных СМИ первая поправка (о гарантировании свободы слова — ред.) важна, лишь только когда она служит для их собственных политических взглядов", — цитирует агентство заявление жены сына президента США Эрика Трампа — Лары Трамп, которая также является консультантом администрации.

Как сообщается, в ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний. Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.

Фото: AP Photo / Evan Vucci.

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