Британия обяжет мессенджеры предоставлять данные о личных переписках
6 мая 2017, 08:10
Подобные меры будут предприниматься в случае наличия судебного ордера.
Правительство Великобритании планирует запретить мессенджерам шифровать данные, а также обяжет их предоставлять данные о личных переписках пользователей в случае необходимости. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, передает РИА Новости.
Согласно документу, правительство Соединенного Королевства обяжет телекоммуникационные компании "предоставлять… возможность раскрытия данных переписок или вторичной информации в доступной форме и убрать электронную защиту".
Планируется, что подобные меры будут предприниматься в случае наличия судебного ордера. Тогда информация должна быть предоставлена в течение одного рабочего дня.
По данным издания, обсуждение проекта должно закончится 19 мая, однако правительство не объявляло об этом публично.
Фото: AFP 2017 / Gabriel Bouys.
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