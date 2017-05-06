США в антитеррористической стратегии будут больше требовать от союзников
6 мая 2017, 08:46
"Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность", — говорится в документе.
США намерены потребовать больше от союзников в борьбе с терроризмом в своей новой антитеррористической стратегии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
"В 11-страничном документе говорится, что США должны избегать дорогостоящих военных обязательств", — отмечает агентство, в распоряжение которого попал проект стратегии.
Как сообщает агентство, Вашингтон "должен сделать более интенсивными операции по борьбе с международными террористическими группировками и при этом снизить цену, которую он платит "кровью и финансами" в достижении антитеррористических целей".
"Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность", — говорится в документе.
"Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности, в том числе миссии по борьбе с терроризмом", — сказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.
По его словам, "новая стратегия направлена против террористической угрозы". Он отметил, что "новая стратегия подчеркнет достижимые и реалистичные цели и принципы их достижения".
Дмитрий Злодорев.
Фото: AP Photo / J. David Ake.
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