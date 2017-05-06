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США в антитеррористической стратегии будут больше требовать от союзников

6 мая 2017, 08:46

"Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность", — говорится в документе.

США намерены потребовать больше от союзников в борьбе с терроризмом в своей новой антитеррористической стратегии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"В 11-страничном документе говорится, что США должны избегать дорогостоящих военных обязательств", — отмечает агентство, в распоряжение которого попал проект стратегии.

Как сообщает агентство, Вашингтон "должен сделать более интенсивными операции по борьбе с международными террористическими группировками и при этом снизить цену, которую он платит "кровью и финансами" в достижении антитеррористических целей".

"Мы будем стремиться избегать дорогостоящих военных операций США для достижения целей в борьбе с терроризмом и будем рассчитывать, что наши партнеры также разделят ответственность", — говорится в документе.

"Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности, в том числе миссии по борьбе с терроризмом", — сказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

По его словам, "новая стратегия направлена против террористической угрозы". Он отметил, что "новая стратегия подчеркнет достижимые и реалистичные цели и принципы их достижения".

Дмитрий Злодорев.

Фото: AP Photo / J. David Ake.

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