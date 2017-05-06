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Врачи: Двухлетний ребенок умер не из-за передозировки антибиотиков

6 мая 2017, 08:59

Родители обвинили врачей в смерти ребенка.

Смерть 2-летнего ребёнка в Уральске наступила не из-за передозировки антибиотиков. Об этом на брифинге заявили в Департаменте здравоохранения, сообщает телеканал "Астана".

По словам главного педиатра Западно-Казахстанской области Айнаш Губайдуллиной, врачи Бокейординской больницы с самого начала настаивали на стационарном лечении ребёнка. Однако мама категорически отказывалась, и лечила ребёнка дома. Эти и другие моменты сейчас проверяет специальная комиссия.

Айнаш Губайдуллина, главный педиатр ЗКО:

- Это ошибка, что сейчас родители считают, что смерть ребёнка наступила из-за передозировки антибиотиков, потому что много антибиотиков ему не назначали. Ему был назначен только Оспамокс. И, кроме того, паталогоанатомы не давали такого заключения, что интоксикация ребёнка наступила именно из-за лекарств.

Врачей в смерти 2-летнего Алдияра Амангельды из Бокейординского района обвинили родители ребенка. По их мнению, мальчик погиб из-за неправильного лечения. По факту возбуждено уголовное дело. На брифинге также отметили, что с начала года в регионе в результате несчастных случаев погибло 5 детей до 5 лет, серьёзные травмы в ДТП получил 41 ребёнок.


Т. Рудаметова.

Фото: mirbodrosti.com.

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