Врачи: Двухлетний ребенок умер не из-за передозировки антибиотиков

Смерть 2-летнего ребёнка в Уральске наступила не из-за передозировки антибиотиков. Об этом на брифинге заявили в Департаменте здравоохранения, сообщает телеканал " Об этом на брифинге заявили в Департаменте здравоохранения, сообщает телеканал " Астана ".





По словам главного педиатра Западно-Казахстанской области Айнаш Губайдуллиной, врачи Бокейординской больницы с самого начала настаивали на стационарном лечении ребёнка. Однако мама категорически отказывалась, и лечила ребёнка дома. Эти и другие моменты сейчас проверяет специальная комиссия.





Айнаш Губайдуллина, главный педиатр ЗКО:





- Это ошибка, что сейчас родители считают, что смерть ребёнка наступила из-за передозировки антибиотиков, потому что много антибиотиков ему не назначали. Ему был назначен только Оспамокс. И, кроме того, паталогоанатомы не давали такого заключения, что интоксикация ребёнка наступила именно из-за лекарств.





Врачей в смерти 2-летнего Алдияра Амангельды из Бокейординского района обвинили родители ребенка. По их мнению, мальчик погиб из-за неправильного лечения. По факту возбуждено уголовное дело. На брифинге также отметили, что с начала года в регионе в результате несчастных случаев погибло 5 детей до 5 лет, серьёзные травмы в ДТП получил 41 ребёнок.









Т. Рудаметова.



