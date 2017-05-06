Иорданского боксера наказали за "танец живота" в бою с казахстанцем
6 мая 2017, 09:20
Поединок завершился в третьем раунде.
Иорданский боксер супертяжелого веса Хуссейн Яшайш отметился провокационным жестом в бою против казахстанца Камшыбека Кункабаева в полуфинале чемпионата Азии в Ташкенте, передает Vesti.kz.
Их поединок проходил 5 мая и завершился в третьем раунде. За семь минут Яшайш получил три предупреждения от судьи и был дисквалифицирован, а Кункабаев досрочно вышел в финал.
Особенно провокационно Яшайш вел себе в третьем раунде. Для начала он на глазах Кункабаев исполнил "танец живота".
А после решения о дисквалификации Яшайш принялся спорить с судьей и всячески привлекать к себе внимание. Успокоиться иорданского боксера просил даже его тренер. Объявление результатов боя Яшайш предпочел слушать на корточках.
В финальном бою соперником Кункабаева 7 мая станет Баходир Жалолов из Узбекистана. За "золото" чемпионата Азии поборются еще три казахстанца - Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Ерик Альжанов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма). Расписание их поединков можно посмотреть здесь.
Завершили выступления на стадии полуфинала и стали бронзовыми призерами чемпионата Азии четыре казахстанца - Азамат Исакулов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).
Фото: кадр из видео.
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