Бишимбаеву продлили арест до 10 июня

Арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года. Чиновник подозревается в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции заявили следующее: «Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».