Почему падает тенге и что будет дальше

Цены на нефть начали снижаться с середины апреля и к сегодняшнему дню упали ниже 47 долларов за баррель, то есть черное золото менее чем за месяц подешевело более чем на 17%, сообщает Sputnik Казахстан.

«Такое снижение цен на нефть вызывает беспокойство, - сказал в интервью Sputnik Казахстан экономист «Astana Best Consulting Group» Арман Байганов. - На сегодняшний день достаточно много факторов говорят о том, что укрепления тенге пока ожидать не стоит, но нефть - это главный».

По словам экономиста, в новейшей истории экономики Казахстана, конечно же, были ситуации, когда нефть дешевела, а тенге дорожал и наоборот - когда, несмотря на восстановление стоимости нефти, тенге слаб, но конкретно сейчас наша валюта реагирует на российский рубль, который падает вслед за нефтью.

- Если страны ОПЕК не договорятся о пролонгации предыдущих соглашений, чтобы поддержать цены на рынке, то падение рубля, а вслед за ним и тенге, может быть значительным.

- То есть судьба рубля, а из-за него и тенге, сейчас зависит от того, смогут ли договорится страны входящие в картель или нет?

- Пролонгация сокращения добычи нефти в ОПЕК, конечно же, повлияет на котировки нефти, хотя не так сильно, как хотелось бы. Недавно президент США Дональд Трамп снял запрет на добычу на шельфе Арктики и Атлантики, и теперь нефтяные компании могут там добывать нефть не только для собственных нужд, но и, скорее всего, на экспорт. Это первое. Во-вторых, оптимизма в отношении повышения цен на «черное золото» не добавляет рост добычи в Соединенных штатах, который показывает еженедельная отчетность. И третье — это влияние спекулянтов, работающих против дорогой нефти. Кроме этого, недавно банк России снизил базовую ставку на 0,5%. Ликвидность на рынке повысилась, что также способствовало ослаблению российской валюты.

- В Казахстане курс тенге зачастую зависит от политики Национального банка. Сейчас Нацбанк проводит интервенции или же бездействует?

- Как мне кажется, Национальный банк сдерживает падение. С учетом того, что происходит с рублем и нефтью, доллар сегодня должен стоить в районе 320-325 тенге.

- Значит опять интервенции?

- Большая волатильность Нацбанку не нужна. И вообще никому не нужна. Но были интервенции или нет, мы узнаем только по итогам месяца. Я предполагаю, что интервенции возобновились, иначе курс упал бы больше, чем мы видим сейчас. Вчера на фондовом рынке в России рубль подешевел на 1,7%. Последнюю неделю рубль поднимался до 55,9 - 56 за доллар, а сейчас стоит 58,36. Получается, что российская валюта просела по отношению к доллару США более чем на 2 рубля. Это значит, что тенге уже сегодня мог стоить 320.