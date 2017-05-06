В МОН РК прокомментировали слухи о продлении учебного года для 11-классников

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали слухи о продлении учебного года для 11-классников, сообщает сообщает Казинформ





«Учебный год закончится, как и планировалось, с выпускными экзаменами с 1 по 10 июня. Никаких изменений нет. Не учебный год продляется до 1 июля, а ученики действительно отчисляются из школ 1 июля, так как школы продолжают нести ответственность за их регистрацию и прохождение ЕНТ. Мы просим верить только официальной информации, размещенной на сайте МОН РК», - сообщили в ведомстве.





Ранее появилась информация, что учебный год для 11-классников продлили до 1 июля во всех регионах РК. По данным телеканала « Астана », причина в изменении порядка выпускных и вступительных экзаменов. Единое национальное тестирование при поступлении в вузы состоится с 20 июня по 1 июля.





«Это был приказ министра образования и науки Республики Казахстан № 128 от 24 марта, где учебный год именно для 11-классников продлевается до 1 июля. Остальные все - 25 числа завершится учебный год. У всех. По всему Казахстану. Только девятый класс сдаёт экзамены об окончании основной школы до 9 июня и одиннадцатые классы - до первого июля в связи с тем, что у них ещё есть единое национальное тестирование. Это вся республика участвует. Это приказ на всю республику», - сказала телеканалу начальник отдела управления образования Павлодарской области Роза Балтабекова.



